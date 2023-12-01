МИД КНР прокомментировал планы Аргентины не присоединяться к БРИКС

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь заявил, что объединение является свободной платформой

ПЕКИН, 1 декабря. /ТАСС/. БРИКС является свободной платформой, Китай приветствует любые страны, желающие к ней присоединиться. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя заявление будущей главы МИД Аргенитны Дианы Мондино о том, что ее страна "не в состоянии присоединиться к Новому банку развития (НБР) БРИКС."

"БРИКС является важной платформой, помогающей странам с формирующимся рынком и развивающейся экономикой укрепить единство, сотрудничество и защитить общие интересы", - отметил официальный представитель МИД КНР.

Он также добавил, что "БРИКС является открытой платформой, Китай приветствует все страны, которые выразят желание присоединиться к БРИКС".

Днем ранее Диана Мондино заявила, что ее страна не в состоянии присоединиться к НБР БРИКС, поскольку Аргентина не может внести капитал.

По итогам XV саммита БРИКС, который проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге, президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил, что с 1 января 2024 года в состав группы войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. В середине октября правительство южноамериканской страны подало официальную заявку на присоединение к НБР.

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой. Милей неоднократно заявлял, что не намерен развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними. Мондино в конце октября сообщила, что альянс "Свобода наступает" сейчас не видит смысла в участии Аргентины в деятельности БРИКС, но не исключила изменения позиции. 25 ноября телеканал TN со ссылкой на источники в коалиции сообщил, что команда Милея анализирует возможность присоединения к БРИКС с неактивным участием в работе группы.