В МВД Белоруссии создали спецподразделение "Торнадо"

Во внутренних войсках ведомства сообщили, что "на этапе становления с бойцами проходит боевое слаживание под руководством инструкторов с реальным боевым опытом"

МИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Отряд специального назначения "Торнадо" создан во внутренних войсках МВД Белоруссии. Об этом сообщил Telegram-канал внутренних войск.

"Сегодня на базе войсковой части 3310 образован отряд специального назначения "Торнадо". На этапе становления с бойцами проходит боевое слаживание под руководством инструкторов с реальным боевым опытом", - отмечается в сообщении.

Ранее заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Николай Карпенков сказал, что в последнее время в Белоруссии были сформированы восемь новых отрядов спецназа. Минске были сформированы спецподразделения "Рысь" и "Беркут", "Шторм" - в Бресте, "Тайфун" - в Гродно, "Буран" - в Гомеле, "Циклон" - в Островце, а также "Смерч" и "Честь" из числа добровольцев и ветеранов. Командующий внутренними войсками тогда заявил, что на сотрудников спецподразделений возлагаются большие надежды в борьбе с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями.