В ЦАХАЛ заявили о стремлении "уничтожить" ХАМАС после возобновления боев

Армия обороны Израиля намерена наносить удары по укреплениям палестинского движения

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после возобновления боевых действий против палестинского движения ХАМАС снова ставит своей целью уничтожение радикалов и будет наносить удары по их укреплениям. Об этом сообщил представитель армии еврейского государства майор Дорон Шпильман.

В интервью телеканалу CNN военный заявил, что армия Израиля намерена уничтожить ХАМАС, чтобы "они никогда больше не смогли совершать преступления в Израиле" и вернули заложников домой. "Израиль стремится уничтожить [ХАМАС]", - добавил Шпильман.

По его словам, целями армии Израиля будут "опорные пункты ХАМАС, сами террористы ХАМАС и места, откуда они выпускали ракеты".