На Украине заявили о "катастрофе" из-за нехватки судей

Замглавы Высшей квалификационной комиссии судей Украины Руслан Сидорович сообщил, что в первом за несколько лет конкурсе на должность судей первой инстанции будет участвовать меньше людей, чем было представлено вакансий

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Катастрофическая нехватка судей в судах первой и апелляционной инстанций наблюдается на Украине. Об этом сообщил замглавы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины Руслан Сидорович.

"По состоянию на сегодняшний день, по разным оценкам, дефицит кадров именно в судах первой инстанции составляет от 1,5 до 2 тыс. человек. Приведу конкретные цифры для того, чтобы продемонстрировать уровень катастрофы. <...> Например, в Кировоградской области Устиновский районный суд - это недалеко от Кропивницкого (бывший Кировоград - прим. ТАСС) - нет ни одного действующего судьи. И таких судов у нас не один", - сказал он в эфире телеканала "Рада". Сидорович добавил, что во многих судах первой инстанции есть по одному или двум судьям, а в целом их нехватка наблюдается во всей Украине. По его словам, похожая ситуация характерна и для апелляционных судов.

Сидорович отметил, что в первом за несколько лет конкурсе на должность судей первой инстанции будет участвовать меньше людей, чем было представлено вакансий. "На 560 вакансий подалось только 507 желающих. Это означает, что у нас на сегодняшний день есть нехватка людей, которые хотят стать судьями. Это вызвано многими факторами - это и общий сниженный уровень доверия и престижности судейской профессии, <...> это нехватка соответствующих квалифицированных кадров", - подчеркнул он.

В ноябре ВККС впервые с 2019 года, когда полномочия предыдущего ее состава были прекращены, возобновила оценку судей на соответствие занимаемой должности. Сообщалось, что всего оценку должны пройти 1 884 судьи со всей территории страны. Процедура включает сдачу экзаменов (для части аттестуемых), а также проверку досье и собеседование.

После государственного переворота 2014 года под лозунгом приведения системы судопроизводства к европейским стандартам на Украине начали судебную реформу. В 2021 году были приняты два ключевых законопроекта, которые фактически отдавали формирование судейского корпуса страны под контроль международных экспертов.

В частности, членов ВККС отбирает совет из шести человек, половину из которых составляют эксперты, предложенные иностранными организациями. При формировании состава Высшего совета правосудия решающая роль отдается этическому совету, который также в обязательном порядке включает иностранцев.