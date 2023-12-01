В Белоруссии сообщили, что очереди грузовиков на границе с ЕС достигли 2,3 тыс. машин

Около 1,5 тыс. грузовиков находятся на литовском направлении, сообщил Государственный пограничный комитет республики

МИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Очереди из грузовых автомобилей, ожидающих въезда в страны Евросоюза из Белоруссии, достигли 2,3 тыс. машин. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет республики.

"К выходным очередь фур в ЕС достигла 2,3 тыс. авто", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро пятницы, больше всего грузовиков скопилось у польского пункта пропуска "Кукурыки" (сопредельный белорусский - "Козловичи"), где въезда ожидают более 730 фур. "За сутки его контрольные службы приняли на свою территорию менее половины транспорта от нормы - 45%", - отметили в погранкомитете.

Около 1,5 тыс. грузовиков находятся на литовском направлении. "Меньше всего транспорта оформили в погранпереходе "Мядининкай" ("Каменный Лог") - 7% от нормы, т. е. 1 фуру в час из 20 возможных. Самый загруженный пункт пропуска на данном направлении - "Шальчининкай" ("Бенякони"), - проинформировали в белорусском погранведомстве, отметив, что через латвийский погранпереход "Патерниеки" ("Григоровщина") в страны ЕС за сутки въехало 43% фур.

Очереди легкового транспорта фиксируются перед всеми литовскими пунктами пропуска и польским КПП "Тересполь" ("Брест").

Сопредельные с Белоруссией страны Евросоюза под различными предлогами приостановили работу нескольких автодорожных пограничных пунктов пропуска. В настоящее время на белорусско-литовской границе функционируют четыре из шести КПП, на границе с Польшей - два из шести. При этом без ограничений возможно движение пассажирского автотранспорта в польском пункте пропуска "Тересполь" ("Брест"), через "Кукурыки" ("Козловичи") Польша пропускает только грузовые автомобили, зарегистрированные в странах Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли. На границе Латвии и Белоруссии работает один из двух автодорожных пунктов пропуска.