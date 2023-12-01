Орбан заявил, что увеличение военной помощи Украине не позволит ей победить Россию

Венгерский премьер-министр напомнил, что ЕС уже оказал содействие Украине на €100 млрд

БУДАПЕШТ, 1 декабря. /ТАСС/. Венгрия выступает против увеличения военной помощи Киеву со стороны Евросоюза, считая, что это все равно не позволит Украине победить Россию на поле боя. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Выступая в эфире утренней программы радиостанции Kossuth, он напомнил, что ЕС уже оказал содействие Украине на €100 млрд. По его словам, эти средства были переданы "для того, чтобы украинская армия могла победить на линии фронта, но она не победит". "И весьма сомнительно, что если мы отправим еще больше денег, то она одержит победу", - добавил Орбан.

"Я убежден, что вместо войны нам нужно прекращение огня, поэтому мы должны финансировать не войну, а прекращение огня и после этого заключение мира. Это наша позиция", - подчеркнул премьер. Он отметил, что по этому вопросу в Евросоюзе продолжаются "стратегические дебаты".