ЦАХАЛ опубликовал карту Газы с новым делением на кварталы для облегчения эвакуации жителей

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала карту сектора Газа с новым делением на кварталы и районы, чтобы облегчить эвакуацию жителей анклава.

"Уважаемые жители Газы! Пожалуйста, обратите внимание на карту и найдите на ней номер квартала, в котором вы проживаете или рядом с которым вы находитесь в настоящий момент. Следите за новостями [про этот квартал] и выполняйте указания ЦАХАЛ, которые будут публиковаться в различных средствах массовой информации", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте израильских военных.