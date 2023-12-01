Порошенко заявил, что его не выпустили в Варшаву и Вашингтон

Экс-президент Украины сообщил, что у него были запланированы рабочие встречи, где рассчитывал обсудить блокаду польскими дальнобойщиками КПП на украинско-польской границе и продолжение финансовой помощи США

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что представители погранслужбы не позволили ему выехать в Варшаву и Вашингтон, несмотря на документы о служебной командировке.

"У меня подписана командировка председателем Верховной рады, но пограничники меня не пропустили. Я далек от мнения, что пограничники действовали по собственной инициативе. Каждый может сам догадаться, кто отменил документ, подписанный спикером парламента", - написал Порошенко в Telegram-канале, охарактеризовав ситуацию как "диверсию".

Порошенко сейчас является депутатом парламента от возглавляемой им партии "Европейская солидарность". После объявления на Украине всеобщей мобилизации выезд мужчин призывного возраста из страны был ограничен, в частности, депутаты и чиновники могут покинуть Украину только при наличии документов, подтверждающих, что речь идет о служебной командировке.

Порошенко добавил, что у него были запланированы рабочие встречи в Варшаве и Вашингтоне. По его словам, он рассчитывал обсудить блокаду польскими дальнобойщиками КПП на украинско-польской границе и продолжение финансовой помощи США. В частности, утверждает политик, у него была договоренность о встрече с новым спикером Палаты представителей Конгресса США республиканцем Майком Джонсоном, который довольно скептически настроен в отношении продолжения помощи Украине.

Ранее пресс-служба партии "Европейская солидарность" проинформировала о планируемой поездке Порошенко за границу. Сообщалось, что он должен был выступить на форуме правоцентристских сил "Международного демократического союза" в Вашингтоне, а также провести несколько встреч в Конгрессе и с представителями Госдепартамента. Также, добавили в пресс-службе партии, у Порошенко были намечены встречи в польском Сейме (парламенте).