Президент Израиля и эмир Катара впервые встретились лично на полях COP28

По информации Yedioth Ahronoth, у Ицхака Герцога и Тамима бен Хамада Аль Тани состоялся долгий разговор

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 декабря. /ТАСС/. Президент Израиля Ицхак Герцог встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани на полях Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая проходит в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth.

По ее информации, у Герцога и шейха Аль Тани состоялся долгий разговор. Издание отмечает, что это первая личная встреча эмира Катара и израильского президента. Подробности их переговоров пока не приводятся.

На фотографии, опубликованной газетой The Times of Israel, видно, что политики обменялись рукопожатием.