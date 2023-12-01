Бербок выступила за продление гуманитарного перемирия в секторе Газа

Глава МИД ФРГ считает, что "безопасность для Израиля будет только в том случае, если и палестинцы будут иметь перспективу будущего"

БЕРЛИН, 1 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок призвала принять меры для продления гуманитарного перемирия в секторе Газа. Об этом говорится в ее заявлении, которое распространила пресс-служба МИД ФРГ.

"В эти минуты мы должны сделать все для того, чтобы продлить гуманитарное перемирие", - отметила Бербок. Она подчеркнула, что страдания жителей Израиля и сектора Газа "невыносимы" и "должны, наконец, прекратиться для всех".

Министр указала на то, что "Израиль никогда не сможет жить в безопасности, если не будет бороться с терроризмом". "В то же время безопасность для Израиля будет только в том случае, если и палестинцы будут иметь перспективу будущего", - заметила Бербок.

По ее мнению, ХАМАС не должен "иметь возможности перегруппироваться" и снова совершать свои атаки, поэтому Израиль вынужден продолжать борьбу против движения, но при этом ему необходимо приложить силы для защиты мирного населения. "Поэтому все, кто видит страдания обеих сторон и хочет прекратить их для всех, должны работать над тем, чтобы от ХАМАС больше не исходила экзистенциальная угроза для Израиля. Само собой разумеется, это означает, что ХАМАС должно сложить оружие. Только так может открыться политическая перспектива для решения проблемы на основе создания двух государств, которое могло бы предоставить безопасность как израильтянам, так и палестинцам - как бы нереалистично это выглядело сегодня утром", - заявила Бербок.

22 ноября ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября в 08:00 мск. Договоренности предполагали освобождение удерживаемых в анклаве детей и женщин в обмен на освобождение детей и женщин из израильских тюрем. Израильская сторона заявляла, что готова продлевать режим прекращения огня на один день за освобождение 10 заложников, а также выпускать из тюрем по 30 палестинских заключенных. Утром 1 декабря пресс-служба армии Израиля проинформировала, что ХАМАС нарушило перемирие в секторе Газа и открыло огонь по израильской территории, военные возобновили боевые действия в анклаве.