Политик из Молдавии объявил о создании молдавского подразделения для участия в СВО

Александр Калинин рассчитывает туда привлечь до 20 тыс. человек

ЛУГАНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Лидер Партии регионов Молдавии Александр Калинин, лишенный гражданства республики, начал формировать подразделение из молдавских добровольцев для участия в специальной военной операции (СВО). Как заявил журналистам сам политик, он рассчитывает привлечь до 20 тыс. человек.

"Республике Молдова осталось в том понимании, какой мы ее видим и знаем как нейтральное государство, совсем немного, если мы будем бездействовать. Поэтому принято решение создать интернациональное подразделение - отряд "Днестр" имени Дмитрия Кантемира. Я являюсь основателем этого отряда, и приглашаю всех граждан Республики Молдова, и скажу больше, не только граждан Республики Молдова, но и граждан Российской Федерации, и граждан [стран] ближнего и дальнего зарубежья", - сказал Калинин.

Отряд создается в структуре Добровольческого штурмового корпуса. По словам политика, первые семь добровольцев уже прибыли в зону специальной военной операции, и он рассчитывает, что в ближайшие месяцы на его призыв откликнутся несколько тысяч человек.

Политик полагает, что опыт участия в СВО поможет его сторонникам в будущем отстаивать и интересы самой Молдавии. "Мы будем <...> получать боевой опыт и в один прекрасный момент, когда мы сочтем нужным, мы приедем в Молдавию, <...> чтобы <...> всем вместе выйти на центральную площадь и защитить свои интересы", - сказал он, уточнив, что речь не о том, чтобы "пойти с оружием", а о том, чтобы "защищать государство всеми законными способами".

Президент Молдавии Майя Санду 28 ноября лишила гражданства Калинина, который ранее был обвинен в попытках дестабилизации ситуации в республике и поддержке России, а также попал под санкции ЕС и Канады. Сам Калинин считает, что Санду решила таким образом не дать ему участвовать в президентских выборах 2024 года.