Глава МВД Белоруссии призвал не допустить провокаций во время выборов

Первый в истории Белоруссии единый день голосования пройдет 25 февраля 2024 года

МИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков поставил перед сотрудниками органов внутренних дел задачу не допустить провокаций и дестабилизации обстановки в стране накануне и в период проведения избирательной кампании в 2024 году.

"Нельзя допустить провокаций и малейшей дестабилизации обстановки в стране. Мы должны быть готовы к действиям в особых условиях. Это не только проведение учений и тренировок, но и обеспечение необходимой экипировкой каждого сотрудника, военнослужащего, а также качественное оснащение подразделений", - заявил глава милицейского ведомства на заседании коллегии МВД.

По словам Кубракова, во время подготовки и проведения выборов "всем руководителям следует обеспечить жесткую исполнительскую дисциплину, максимальную скоординированность действий с иными правоохранительными органами и другими заинтересованными". Министр сказал, что в органах внутренних дел накоплен богатый опыт работы при проведении различных электоральных кампаний. "Вместе с тем расслабляться не приходится. Мы должны наращивать оперативные позиции, а также уделять должное внимание вопросам профилактики правонарушений", - отметил глава белорусского МВД.

Первый в истории Белоруссии единый день голосования пройдет 25 февраля 2024 года, по результатам планируется избрать 110 депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания и около 12,5 тыс. депутатов местных советов.