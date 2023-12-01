Баку возложил на Ереван ответственность за покинувших Карабах армян

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что его страна считает недопустимым селективный подход к таким основным принципам международного права, как территориальная целостность и суверенитет стран

БАКУ, 1 декабря. /ТАСС/. Ответственность за выезд армянского населения Карабаха из региона лежит на властях Армении, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельгой Шмид в Скопье.

"В ходе этого процесса (выезда армянского населения Карабаха в Армению - прим. ТАСС) не было ни одного факта применения насилия ни к одному гражданскому лицу, что подтверждено в том числе и представителями международных организаций. Что же касается того, что армянское население покинуло нашу территорию, то ответственность за это лежит на властях Армении и подконтрольном им сепаратистском режиме", - цитирует Байрамова пресс-служба МИД Азербайджана.

Байрамов подчеркнул также, что Азербайджан считает недопустимым селективный подход к таким основным принципам международного права, как территориальная целостность и суверенитет стран.

"В ходе встречи Байрамов и Шмид также обменялись мнениями по основным направлениям двусторонней повестки, а также вопросам, связанным с региональной и международной безопасностью", - отмечается в сообщении.

Встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ проходит с 30 ноября по 1 декабря в Скопье, на ней члены организации должны договориться о назначениях на ряд ключевых постов, включая должность генерального секретаря. Сейчас ее занимает Хельга Шмид, чей мандат истекает в воскресенье, 3 декабря. Македонское председательство сообщило также, что в понедельник был достигнут консенсус о председательстве Мальты в ОБСЕ в 2024 году, его предстоит формализовать.