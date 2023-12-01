"Исламский джихад" взял на себя ответственность за обстрел израильских городов

Группировка нанесла удары в ответ на атаки противника

БЕЙРУТ, 1 декабря. /ТАСС/. Радикальная палестинская группировка "Исламский джихад" заявила об обстреле израильских городов после окончания перемирия. Об этом говорится в Telegram-канале боевого крыла "Исламского джихада" - формирования "Сарая аль-Кудс".

"Мы нанесли удары по израильским городам и населенным пунктам в ответ на преступления противника в отношении нашего народа, которые он совершил сегодня утром", - говорится в сообщении.

Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила палестинское движение ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что возобновляет боевые действия в секторе Газа.