Назарбаев назвал Путина человеком слова и дела, сделавшим РФ мировой державой

Экс-президент Казахстана отметил, что лидер России "может заледенеть и долго не оттаивать по отношению к тем главам государств и другим людям, которые не держат слово и не выполняют взятые обязательства"

АЛМА-АТА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, являющийся "человеком слова и дела", вернул своей стране статус мировой державы. Такую оценку российскому лидеру дал бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Качественно новый период в казахстанско-российских отношениях начался с приходом к руководству государством Владимира Путина <...>. Путин восстановил порядок в стране, укрепил авторитет власти. Вновь поднял свою Отчизну на высоту мировой державы. Он человек слова и человек дела", - написал Назарбаев в вышедших в пятницу мемуарах. "Никто не сомневается в том, что президентство Путина войдет в историю России как особый период. Это признают и его недруги", - добавил первый президент (1991-2019) Казахстана.

Он рассказал, что с самого начала нашел общий язык с Путиным. "Он поддерживал все мои интеграционные инициативы на постсоветском пространстве", - добавил Назарбаев. По его словам, они так часто встречались в качестве глав государств, что Путин "однажды даже пошутил, что, наверное, пропишется в Казахстане".

"Путин - хозяин своего слова. Между нами никогда не было недомолвок или недоразумений. Он всегда и добросовестно выполняет данные коллегам обещания", - подчеркнул Назарбаев. При этом он отметил, что Путин "может заледенеть и долго не оттаивать по отношению к тем главам государств и другим людям, которые не держат слово и не выполняют взятые обязательства".

Точка в вопросе границы и ковид

Назарбаев отметил роль Путина в решении вопроса по казахстанско-российской границе, указав, что в первые годы независимости Казахстана некоторые российские политики "хищнически косились на казахскую землю". "На все эти необоснованные притязания был дан окончательный ответ после подписания мной и президентом России В.В. Путиным Договора о казахстанско-российской государственной границе", - напомнил Назарбаев.

При этом Назарбаев напомнил, что в 2014 году Казахстан воздержался от голосования в ООН по резолюции, призывавшей не признавать Крым частью России. "Мы как любое независимое государство дали понять, что поддерживаем территориальную целостность Украины. Но и после этого наши отношения с Россией продолжали развиваться в нормальном русле. Это говорит о том, что Владимир Владимирович уважительно относится к мнению коллег", - подчеркнул экс-глава Казахстана.

Назарбаев также вспомнил проявленную о нем заботу Путина после того, как он покинул пост президента Казахстана и заболел в 2020 году коронавирусом. "Никогда не забуду, как лучшие врачи врачи-вирусологи, оперативно отправленные из России, в течение 10 суток не отходили от меня ни днем, ни ночью, и как они избавили меня от опасной болезни", - написал Назарбаев.

Мемуары бывшего лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева "Моя жизнь. От зависимости к свободе" вышли 1 декабря, когда в республике отмечается День первого президента. Тираж составляет 7,5 тыс. экземпляров. Книга издана на двух языках - русском и казахском.

83-летний Назарбаев 30 лет занимал пост руководителя республики. В 2019 году он заявил об отставке, указав на необходимость прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат преобразования в республике. В соответствии с конституцией полномочия главы государства были тогда возложены на Токаева как председателя Сената. В июне 2019 года Токаев одержал победу на президентских выборах. В ноябре 2022 года на внеочередных выборах он был вновь избран президентом Казахстана.