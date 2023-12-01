В ООН заявили, что возобновление боевых действий в Газе грозит "гуманитарным цунами"

Медики предупреждают о "значительном росте заболеваний" из-за антисанитарии, отметил глава Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам и организации работ Филипп Лаззарини

ЛОНДОН, 1 декабря. /ТАСС/. ООН выступила с предупреждением о возможности "гуманитарного цунами" вследствие возобновления боевых действий в секторе Газа между Армией обороны Израиля и палестинским движением ХАМАС.

"С наступлением зимы <...> после всех лишений и страданий людей в результате войны мы можем столкнуться с настоящей гуманитарной катастрофой", - заявил глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ Филипп Лаззарини газете Financial Times.

В случае наступления на юге анклава с такой же интенсивностью, как это было раньше на севере, можно ожидать "ошеломляющего увеличения числа жертв с учетом [очень большой] плотности населения", сказал он.

По словам Лаззарини, медики уже предупреждают о "значительном росте заболеваний" в условиях "нехватки еды, отсутствия чистой питьевой воде при увеличивающейся антисанитарии".

Утром 1 декабря пресс-служба армии Израиля сообщила, что ХАМАС нарушило перемирие в секторе Газа и открыло огонь по израильской территории, военные возобновили боевые действия в анклаве.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе.