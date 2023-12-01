Карл III предложил реформировать международные организации для защиты экологии

Британский монарх также призвал увеличить финансирование на климатические проекты и ускорить разработку технологий для перехода к возобновляемым источникам энергии

ДУБАЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Главы правительств различных стран мира должны подумать о возможности реформировать крупные международные организации для того, чтобы они более эффективно боролись с последствиями изменения климата. Об этом заявил король Великобритании Карл III, обращаясь к участникам 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Дубае.

"В то время как вы собираетесь для участия в критически важных переговорах, весь мир надеется, что вы примете нужные решения. Я могу только призвать вас рассмотреть несколько практических вопросов, которые помогут вам понять масштаб стоящей задачи. Во-первых, как наши многосторонние организации, которые были учреждены в другое время и для других вызовов, могут быть укреплены на фоне кризиса? Как мы можем объединить государственные, частные, благотворительные и неправительственные сектора, чтобы они играли более эффективную роль в вопросе борьбы с изменением климата и дополняли сильные стороны друг друга?" - сказал он.

Британский монарх также призвал увеличить финансирование на климатические проекты и ускорить разработку технологий для перехода к возобновляемым источникам энергии. По его словам, главы правительств при принятии решений должны руководствоваться долгосрочной перспективой. "В 2050 году наши внуки не будут спрашивать, о чем мы говорили. Им придется жить с последствиями тех действий, которые мы предприняли или не предприняли. Если мы будем действовать сообща для сохранения нашей драгоценной планеты, то за этим последует рост благополучия нашего населения, - добавил Карл III. - Земля не принадлежит нам. Это мы принадлежим ей".