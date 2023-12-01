Главы Литвы, Латвии, Польши отказались от фото с президентом Белоруссии на встрече ООН

От кого исходила инициатива отказа фотографироваться, не уточняется

ВИЛЬНЮС, 1 декабря. /ТАСС/. Президенты Литвы, Латвии и Польши Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Анджей Дуда отказались позировать для коллективной фотографии участников Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Объединенных Арабских Эмиратах, так как на подиуме в том числе находился президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба президента Литвы.

"Было бы лицемерием стоять плечом к плечу с главой государства, которое стало плацдармом для нападения России на Украину и которое также ответственно за катастрофические последствия этого для окружающей среды", - говорится в сообщении.

Как отметила пресс-служба, снимки такого рода называют семейным фото. "Лукашенко не является членом семьи, к которой мы хотели бы принадлежать", - сказано в тексте.

От кого исходила инициатива отказа фотографироваться, не уточняется.