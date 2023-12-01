В Киеве считают, что ВСУ необходимо переходить к стратегической обороне

Экс-глава украинского Генштаба Виктор Муженко отметил, что ВСУ должны построить глубокие эшелонные фортификации и сформировать резервы

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны перейти в стратегическую оборону, полностью переформатировав фронт. Такое мнение выразил экс-глава украинского Генштаба Виктор Муженко.

"Я считаю, что сегодня насущным вопросом уже является переход к обороне. <...> Стратегической активной обороны. Нам нужно переформатировать фронт", - сказал он в интервью украинской службе ВВС.

Он подчеркнул, что ВСУ должны построить глубокие эшелонные фортификации и сформировать резервы. "Нужно идти и переформатировать фронт. И это касается, пожалуй, не только фронта от Купянска до Херсона. А это и восточная часть - от Харькова до Сум и до Чернигова. Это север - Черниговская область, Киевская, Житомирская, Ровенская", - добавил Муженко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Associated Press признал, что летнее контрнаступление ВСУ не достигло тех результатов, на которые надеялись в Киеве. В четверг он провел совещание по возведению укреплений на границах с Россией и Белоруссией, а также вдоль линии боевого соприкосновения. Украинский президент заявил о необходимости "ускориться со строительством" фортификационных сооружений. По его словам, главными направлениями являются авдеевское, марьинское, купянско-лиманское, вся Харьковская, Сумская, Черниговская, Киевская, Ровненская области, Волынь, а также подконтрольная Киеву часть Херсонской области. Комментируя это сообщение, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что украинские войска переходят в оборону.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 21 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу, с начала месяца ВСУ потеряли более 13,7 тыс. человек и около 1,8 тыс. единиц вооружения и военной техники. Месяцем ранее он сообщал, что Киев с начала контрнаступления потерял свыше 90 тыс. военнослужащих, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, контрнаступление так и не принесло Киеву значимых результатов.