МВД Грузии подтвердило отказ россиянину Демушкину во въезде в республику

По словам организатора "Русских маршей", он летел в Грузию по делам

ТБИЛИСИ, 1 декабря. /ТАСС/. Грузинские власти отказали во въезде организатору "Русских маршей" Дмитрию Демушкину. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД республики.

"Как правило, человека в аэропорту не задерживают без причины, а отказывают во въезде. Ему также объясняют причины этого. То же самое произошло и в отношении указанного лица (Демушкина - прим. ТАСС)", - сказала сотрудница пресс-службы МВД.

30 ноября Демушкин написал в своем Telegram-канале, что был задержан в Тбилисском международном аэропорту при сходе с самолета. По его словам, он летел в Грузию по делам. Из какой страны он прибыл в Грузию, не уточняется.