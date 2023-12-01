В Таиланде поддержали реформирование ООН в соответствии с текущими реалиями

Замминистра иностранных дел страны Сихасак Пхуангкеткеу отметил, что из-за геополитики организации и другие многосторонние организации, включая ОБСЕ, становятся более поляризованными и даже парализованными

СКОПЬЕ, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Таиланда поддерживают реформирование ООН в соответствии с текущими глобальными реалиями и необходимостью более эффективного обеспечения глобального мира и безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу на встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ). Таиланд является азиатским партнером по сотрудничеству в этой организации.

"К сожалению, из-за геополитики ООН и другие многосторонние организации, включая ОБСЕ, становятся более поляризованными и даже парализованными. По этой причине Таиланд поддерживает реформу ООН, в том числе реформу Совета Безопасности ООН, чтобы сделать его более представительным в соответствии с текущими глобальными реалиями, а также более эффективным в деле обеспечения глобального мира и безопасности", - сказал он.