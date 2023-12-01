Нидерланды внесут €15 млн в новый климатический фонд

Речь идет о средствах в дополнение к €1,8 млрд, которые страна тратит ежегодно на климатические проекты в развивающихся странах, сообщил и.о. премьер-министра Марк Рютте

ГААГА, 1 декабря. /ТАСС/. Нидерланды намерены внести €15 млн евро в новый фонд для возмещения развивающимся государствам потерь и ущерба от изменения климата. Об этом сообщил и.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, слова которого приводит телеканал NOS.

Как отметил Рютте, это "относительно много". "Мы добавим €15 млн, которые будут направлены конкретно на компенсацию потерь и ущерба", - сказал он, добавив, что речь идет о средствах в дополнение к €1,8 млрд, которые Нидерланды тратят ежегодно на климатические проекты в развивающихся странах.

О решении создать фонд в размере $30 млрд было объявлено в Дубае на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28). Председатель COP28 Султан бен Ахмед аль-Джабер объявил, что правительство ОАЭ выделит для фонда $100 млн. Внести средства в фонд в размере $10-100 млн также пообещали главы делегаций Германии, Соединенного Королевства, США и Японии. Делегация Евросоюза заявила о намерении выделять в фонд 225 млн евро ежегодно. Средства будут направляться уязвимым странам для компенсации ущерба от засух, наводнений и повышения уровня моря, которые вызваны климатическими изменениями.