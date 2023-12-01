СМИ: иранская делегация отказалась от участия в COP-28 из-за присутствия там Израиля

По информации IRNA, иранская сторона утверждает, что была уверена в отказе израильской делегации от присутствия на конференции

ДУБАЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Делегация Ирана во главе с министром энергетики Али Акбаром Мехрабияном отказалась от участия в Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), которая проходит в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), из-за участия в ней Израиля. Об этом сообщило агентство IRNA.

По его информации, делегация направилась в ОАЭ для участия в конференции в четверг вечером и планировала в рамках своего визита обсудить палестинскую проблему с лидерами и представителями стран-участниц. Иранская сторона утверждает, что была уверена в том, что израильская делегация отказалась от присутствия на конференции, а также что участие израильтян в конференции несло бы для них слишком сильные репутационные риски.

Однако по прилете в Дубай, где проходит COP-28, иранскую делегацию проинформировали о том, что президент Израиля и сопровождающая его делегация все же прибыли на конференцию. После этого исламская республика отказалась от участия в мероприятии в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа.

В четверг стало известно, что президент Ирана Эбрахим Раиси отказался участвовать в климатической конференции по причине присутствия на ней президента Израиля Ицхака Герцога. Вместо главы кабмина делегацию исламской республики возглавил глава министерства энергетики.