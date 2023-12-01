Моди предложил провести конференцию по климату в 2028 году в Индии

Премьер-министр Индии выступал с речью на COP28

ДУБАЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил провести в его стране в 2028 году 33-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP33).

"Я предлагаю, чтобы Индия в 2028 году стала принимающей стороной 33-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата", - заявил Моди. Он выступал с речью на COP28, которая проходит в Дубае.

Говоря о проходящем мероприятии, лидер Индии выразил надежду, что на нем странам-участницам удастся обсудить проделанную работу и наметить новые цели, а сама конференция сможет "достичь новых высот" в усилиях по борьбе с изменением климата.

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции принимают участие лидеры более 140 государств и свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, экспертов и журналистов. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.