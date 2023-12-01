На Украине с 2022 года направили в суд более 4 тыс. дел о "коллаборационизме", "госизмене"

По данным прокуратуры страны, 1 191 акт направлен в суд по статье "оправдание действий России", 237 - "несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боеприпасов на Украину" и 222 - "пособничество РФ"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Офис генерального прокурора Украины с 24 февраля 2022 года направил в суд более 4 тыс. обвинительных актов по статьям "коллаборационизм" и "государственная измена". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Результаты работы офиса генерального прокурора с 24 февраля 2022 года. Обвинительных актов направлено в суд: 1 456 - государственная измена, 2 934 - коллаборационная деятельность", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.

Кроме того, по данным ведомства, 1 191 акт направлен в суд по статье "оправдание действий России", 237 - "несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боеприпасов на Украину" и 222 - "пособничество РФ".

Правоохранительные органы Украины открывают десятки уголовных дел ежемесячно по обвинениям в преступлениях против нацбезопасности страны. Наибольшее количество обвинений касается жителей Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.