Назарбаев рассказал, что Си Цзиньпин часто говорил с ним о причинах распада СССР

Экс-президент Казахстана сообщил, что председатель КНР "при каждой встрече просил ему рассказать, как это было, в чем причина"

АЛМА-АТА, 1 декабря. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин часто обсуждал с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым о причинах развала СССР, желая уберечь от этого Китай. О таких разговорах сообщил в своих мемуарах, вышедших в пятницу, сам Назарбаев.

"Мы часто обсуждали этот вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином. Он при каждой встрече просил ему рассказать, как это было, в чем причина. Он хотел уберечь от этого свою страну", - написал Назарбаев. По его словам, он "как мог предостерегал [Си Цзиньпина], говорил об ошибках Горбачева".

Назарбаев, до 1991 года занимавший посты председателя Совета министров Казахской ССР, а затем председателя Верховного совета республики, сообщил в книге, что просил Горбачева изучить опыт Китая на переходный период. "Он разъярился: "Ты что, Нурсултан, чему учиться у отсталой страны. Вон, смотри, как Запад нам хочет помочь", - вспомнил экс-президент.

Обман и "закономерный итог"

По его словам, в итоге западные лидеры обманули Горбачева. "Похлопывая М.С. Горбачева по плечу", они убеждали его войти в круг западных демократий, "обещая огромные инвестиции", отметил Назарбаев. Экс-глава республики выразил мнение, что если бы Запад дал деньги на поддержание экономики СССР, "помогли, как сейчас Украине, возможно, и удержалась бы страна на плаву". "Но они этого не хотели. Они радовались развалу [СССР]", - отметил Назарбаев

При этом, по оценке Назарбаева, распад СССР "нельзя объяснить просто неудачным проведением перестройки, негодностью управленческих методов Горбачева". "Развал Советского Союза - закономерный итог, системно предопределенный самой природой империи", - заключил он.

Мемуары бывшего лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева "Моя жизнь. От зависимости к свободе" вышли 1 декабря, когда в республике отмечается День первого президента. Тираж составляет 7,5 тыс. экземпляров. Книга издана на двух языках - русском и казахском.

Назарбаев в 2019 году заявил об отставке с поста президента, указав на необходимость прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат преобразования в республике. В соответствии с конституцией полномочия главы государства были тогда возложены на Касым-Жомарта Токаева как председателя Сената. В июне 2019 года Токаев одержал победу на президентских выборах. В ноябре 2022 года на внеочередных выборах он был вновь избран президентом Казахстана.