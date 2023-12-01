Депутат Бундестага предупредил об опасности возникновения в ФРГ партии исламистов

По словам Александера Трома, следует ожидать, что после реформы в Бундестаге пустит корни германское ответвление Партии справедливости и развития президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана

БЕРЛИН, 1 декабря. /ТАСС/. Партия, ориентированная на ценности исламизма, может возникнуть в ФРГ, если правительство реализует план по ускорению процедуры рассмотрения заявок на предоставление убежища. Об этом заявил участник комитета по внутренней политике Бундестага (парламент) ФРГ от фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Александер Тром, сообщила газета Bild.

По ее данным, Тром заявил, что "это существенно изменит не только демографию, но также структуру избирателей". "Следует ожидать, что после реформы в Бундестаге пустит корни германское ответвление Партии справедливости и развития [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана", - отметил политик.

В интервью Bild он также обратил внимание, что в случае ускорения процедуры предоставления убежища в Германии появится 2 555 803 новых избирателя. Этого количества достаточно, чтобы такая партия смогла преодолеть пятипроцентный барьер и быть представлена в Бундестаге, при этом уже сейчас в ФРГ проживают около 5,5 млн мусульман, напоминает глава социологического института INSA Герман Бинкерт. "С точки зрения демографии существует потенциал для возникновения мусульманской партии в Германии", - цитирует его Bild.

Ранее газета сообщила, что правительство ФРГ намерено существенно ускорить процедуру рассмотрения заявок на предоставление убежища, но при этом проверка мигрантов будет проводиться менее основательно, чем ранее. Bild напомнила, что в текущем году в Германии ожидается около 300 тыс. просителей убежища. Это в два раза больше, чем в 2022 году. Процедура рассмотрения запросов часто длится более 18 месяцев.