Выборы нового премьер-министра Польши могут пройти 11 декабря

По словам лидера оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" Дональда Туска, в случае нехватки времени новый премьер-министр произнесет свою программную речь 12 декабря, а 13 декабря новое правительство примет присягу

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Выборы нового премьер-министра Польши могут состояться в Сейме (нижней палате парламента) уже 11 декабря. Об этом заявил лидер оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" (ГК) Дональд Туск.

"Если время позволит, то 11 декабря мы также проведем выборы нового премьера, если в соответствии с ожиданиями Матеуш Моравецкий не получит [в Сейме] вотум доверия", - приводит слова Туска агентство РАР.

"Ожидайте выбора нового правительства 11 декабря", - сообщил лидер ГК. Он также добавил, что в случае нехватки времени новый премьер-министр произнесет свою программную речь 12 декабря, а 13 декабря новое правительство примет присягу.

На 11 декабря в Сейме назначено голосование по поводу вотума доверия кабинету министров бывшего премьер-министра Матеуша Моравецкого. Поскольку оппозиционные партии в Сейме имеют парламентское большинство, шансы кабинета Моравецкого на вотум доверия оцениваются в 10%.

Оппозиция выдвинула Дональда Туска в качестве своего кандидата на пост премьера и в соответствии с раскладом сил в Сейме он может быть избран на этот пост. Ранее Туск заявил о том, что его правительство уже сформировано, но имена кандидатов на министерские посты пока не будут оглашены.