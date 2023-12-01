Военные Гвинеи-Бисау задержали лидера мятежников

Представитель Генштаба западноафриканской страны капитан Жоржиту Биаги отметил, что ситуация полностью под контролем

ПРЕТОРИЯ, 1 декабря. /ТАСС/. Командир подразделения национальной гвардии Гвинеи-Бисау, которое вступило в бой с военными в четверг вечером, задержан армией, ситуация под контролем. Об этом Agence France-Presse сообщил представитель Генштаба западноафриканской страны капитан Жоржиту Биаги.

"Полковник Виктор Тчонго в наших руках. Ситуация полностью под контролем", - сказал он.

Конфликт между силовиками произошел после того, как мятежные нацгвардейцы в четверг выкрали из места заключения двух чиновников правительства, подозреваемых в коррупции. Речь идет о министре экономики Сулеймане Сейди и государственном секретаре по вопросам финансов Антониу Монтейру. В четверг чиновников допрашивала полиция по подозрению в незаконном выводе $10 млн из государственной казны. Правоохранители взяли чиновников под стражу. Ранее на слушаниях в парламенте республики Сейди утверждал, что средства были выведены законно и предназначались для поддержки частного сектора.

Захватив чиновников, нацгвардейцы вернулись в казармы в столичном регионе. В пятницу утром в районе казарм была слышна "мощная стрельба". Источники агентства в разведке и в армии Гвинеи-Бисау сообщили, что перестрелка завязалась между бойцами нацгвардии и силами спецназа. Перед этим состоялось несколько попыток урегулировать конфликт, но они оказались неуспешны. По данным радиостанции RFI, руководитель мятежных гвардейцев Тчонго принял решение сдаться, "чтобы избежать кровопролития". Военные также задержали несколько бойцов из его подразделения, остальные находятся в бегах.

Радио указывает, что министр Сейди и госсекретарь Монтейру были обнаружены в пятницу, они не пострадали. Впоследствии силовики вернули их в камеры. По данным AFP, улицы столицы Гвинеи-Бисау города Бисау начали патрулировать бойцы Сил поддержки стабилизации, которых задействовало Экономическое сообщество стран Западной Африки. Агентство отмечает, что события разворачивались в то время, пока президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало отбыл в Дубай для участия в международной конференции по климату.

Ранее президент Сенегала Маки Саль, выступая на форуме по безопасности в Дакаре, возмутился тем, что в Западной Африке "каждое утро" предпринимаются попытки военных переворотов.