В ХАМАС заявили, что Израиль отверг предложения о заключении нового перемирия

Член политбюро движения Халиль аль-Хайя отметил, что Израиль продемонстрировал "решимость возобновить совершение преступлений"

РАБАТ, 1 декабря. /ТАСС/. Израильские власти отклонили несколько предложений, направленных на заключение нового перемирия. Об этом заявил член политбюро палестинского движения ХАМАС Халиль аль-Хайя в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Оккупант (Израиль - прим. ТАСС) отклонил несколько предложений и инициатив, направленных на заключение нового перемирия с целью освобождения наших пленных в обмен на освобождение своих пленных", - сказал он. По словам члена политбюро, Израиль вместо этого продемонстрировал "решимость возобновить совершение преступлений".

"Мы представили предложения по освобождению содержащихся у нас пленных пожилого возраста в обмен на освобождение наших заключенных пожилого возраста, содержащихся в оккупационных тюрьмах, но сионистский оккупант отверг это предложение", - продолжал он. Кроме того, сообщил аль-Хайя, Израиль отказался принять тела своих граждан, которые находились в плену у ХАМАС и погибли во время бомбардировки сектора Газа.

"Отказ оккупанта от всех предложений [по заключению нового перемирия] является явным признаком того, что он готовится возобновить совершение преступлений в секторе Газа. Наш народ и наше сопротивление не встретят возобновление [израильской] агрессии розами или оливковыми ветвями, а будут противостоять ей со всей твердостью и решимостью", - заверил аль-Хайя. "Мы сказали посредникам, что готовы вести переговоры об освобождении находящихся у нас пленных гражданских лиц, чтобы достичь полного прекращения огня", - подчеркнул он.

Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила палестинское движение ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что возобновляет боевые действия в секторе Газа.