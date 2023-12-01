Глава комитета Рады предрекла трудную зиму для Украины

Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что возможности Киева не позволяют защитить украинские города, электростанции и мосты

МАДРИД, 1 декабря. /ТАСС/. Председатель комитета Верховной рады по интеграции с Евросоюзом Иванна Климпуш-Цинцадзе полагает, что Украину ожидает действительно трудная зима.

"Мы находимся в более слабом положении, чем год назад, - сказала она в интервью газете La Razón. - Наши возможности, к сожалению, не позволяют защитить все наши города, электростанции и мосты". "Я боюсь, что зима для нас [будет] действительно трудной", - указала Климпуш-Цинцадзе.

Комментируя евро-атлантические перспективы Украины, председатель комитета выразила надежду, что страна вступит в НАТО быстрее, чем в ЕС. При этом она подчеркнула, что Украина не собирается быть обузой, а хочет, "чтобы ею восхищались".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью агентству Associated Press, что "зима в целом - это новая фаза" конфликта.