Абдалла II заявил о нехватке воды и продовольствия в секторе Газа

Король Иордании призвал к комплексному решению климатических проблем, приняв во внимание, что беженцы являются наиболее уязвимой частью жителей планеты

ДУБАЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Король Иордании Абдалла II призвал к комплексному решению климатических проблем, приняв во внимание, что беженцы являются наиболее уязвимой частью жителей планеты. Об этом он заявил, выступая с речью в сегменте высокого уровня на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР-28), которая проходит в Дубае.

"Нельзя говорить о последствиях климатических перемен в отрыве от человеческих трагедий, которые происходят вокруг нас, - отметил иорданский монарх, - Палестинцы в Газе страдают сейчас от нехватки воды и продовольствия, им требуется срочная гуманитарная помощь. Мы не можем оставаться в стороне в ситуации, когда более 1,7 млн беженцев вынуждены покинуть свои дома из-за нынешней войны, которая привела к огромным разрушениям".

Абдалла II напомнил, что Иордания запустила в 2022 году глобальную инициативу "Взаимосвязь климата и беженцев", в рамках которой инвестиции в проекты, связанные с климатическими изменениями, и финансовую поддержку получают в первую очередь страны, принимающие беженцев. Он указал, что Иордания перед лицом отсутствия продовольственной безопасности в секторе Газа объединила всех международных партнеров для координации механизмов устойчивых поставок продовольствия и медикаментов в палестинский анклав.

По словам короля, на долю Иордании приходится 0,06% глобальных выбросов углекислого газа, но на нее сильно влияют изменения климата, которые угрожают ее скудным водным ресурсам. Абдалла II сообщил, что самый амбициозный проект в стране связан с опреснением воды из Красного моря и ее последующей транспортировкой из залива Акаба в крупные населенные пункты.

Он подчеркнул, что национальная стратегия предусматривает производство 31% электроэнергии за счет возобновляемых источников к 2030 году.