FT: Израиль планирует продолжать военную операцию против ХАМАС как минимум год

По сведениям газеты, наиболее интенсивная фаза наступления ожидается в начале 2024 года

ЛОНДОН, 1 декабря. /ТАСС/. Израиль готовится к длительной военной кампании против палестинского радикального движения ХАМАС, которая может продлиться еще как минимум год. Об этом сообщила газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их сведениям, наиболее интенсивная фаза наступления ожидается в начале 2024 года. Цели израильского командования включают ликвидацию лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, военного лидера движения Мухаммеда ад-Дейфа и еще одного высокопоставленного члена ХАМАС Марвана Исса. Помимо уничтожения военного потенциала боевиков, Израиль намерен разрушить систему туннелей в Газе и "управляющий потенциал" ХАМАС в анклаве.

"Это будет очень долгая война, - заявил изданию источник, осведомленный о планах Израиля. - В настоящее время мы не достигли еще и половины своих целей". FT подчеркнула, что длительность операции будет зависеть от прогресса в ходе боевых действий, международного давления и возможностей Израиля по освобождению заложников. Собеседники газеты отметили, что в отличие от предыдущих войн с участием Израиля у этого конфликта не будет четкой конечной точки. "[Это не тот случай], когда судья дает свисток и игра окончена", - указали источники.

Неназванный израильский высокопоставленный военный офицер заявил FT, что 10 из 24 батальонов ХАМАС уже понесли "значительный урон", более 50 командиров среднего звена и 5 тыс. боевиков уничтожены. В то же время другой источник добавил, что город Газа "занят на 40%".