Группировка "Исламский джихад" заявила, что сбила израильский БПЛА в небе над Газой

В израильской армии эту информацию пока не комментировали

БЕЙРУТ, 1 декабря. /ТАСС/. Радикальная палестинская группировка "Исламский джихад" утверждает, что сбила израильский беспилотник Skylark в небе над центральными районами сектора Газа. Об этом говорится в Telegram-канале боевого крыла "Исламского джихада" - формирования "Сарая аль-Кудс".

"Мы сбили израильский беспилотник модели Skylark в небе над центральным районом [сектора Газа]", - говорится в сообщении. В израильской армии информацию о сбитом БПЛА пока не комментировали.

Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила палестинское движение ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что возобновляет боевые действия в секторе Газа.