Турция заявила о готовности принять любую ответственность для урегулирования в Газе

По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, насилие, совершаемое Израилем в палестинском анклаве, представляет собой военное преступление и преступление против человечности

ДУБАЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Турция готова взять на себя любую ответственность для урегулирования кризиса в Газе. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае. Трансляцию вел телеканалTRT Haber.

"Турция готова взять на себя любую ответственность в ходе процесса [урегулирования]. Я хотел бы еще раз озвучить наши девизы: "Мир больше пяти [членов СБ ООН]" и "Более справедливый мир возможен", - сказал турецкий лидер.

По его словам, насилие, совершаемое Израилем в секторе Газа, представляет собой военное преступление и преступление против человечности. "Виновные должны быть привлечены к ответственности в соответствии с международным правом", - отметил Эрдоган.