Посол Чада в РФ заявил, что Африке необходимы российские технологии и специалисты

Адам Бешир Махамуд добавил, что традиционная помощь от партнеров никак не развивает африканские страны

ТЮМЕНЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Африка ждет, что Россия будет экспортировать на континент знания и технологии, с помощью которых страны смогут перерабатывать местные ресурсы самостоятельно. Об этом заявил посол Республики Чад в Москве Адам Бешир Махамуд на пленарной сессии "Экспортный горизонт от Азии до Африки" Тюменского экспортного форума.

"Мы хотим, чтобы Россия экспортировала не только переработанные и усовершенствованные сырьевые материалы, которые будут уже готовы к использованию. Мы хотим, чтобы Россия экспортировала ноу-хау, экспортировала знания, приводила небольшие компании, которые будут перерабатывать наши местные ресурсы, привозила бы технических специалистов, которые учили бы нас, научили бы местные власти, поделились своими компетенциями", - сказал он.

Дипломат также отметил, что Африка верит в отношения с Россией в силу надежных связей с Советским Союзом, который никогда не подводил страны континента. Чад ожидает, что в страну приедет технический персонал, который был обучен в России, и что он найдет свое место внутри страны и будет готов к практической работе.

Посол добавил, что традиционная помощь от партнеров для Африки никак не развивает африканские страны, взамен на экспортируемое сырье они получают это же переработанное сырье в десятки раз дороже, что никаким образом не увеличивает количество рабочих мест.

Тюменский экспортный форум проходит 1 декабря, в его работе принимают участие делегации из Китая, Бангладеш, Ганы, Марокко и Чада. Всего на полях форума работают более 40 профильных экспертов.