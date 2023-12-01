ЦАХАЛ сообщил о перехвате подозрительной воздушной цели из Ливана

Как рассказали в армейской пресс-службе, "в результате запуска ракеты-перехватчика сработали сигналы предупреждения о ракетном обстреле"

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 декабря. /ТАСС/. Система ПВО Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) успешно перехватила подозрительную воздушную цель, перелетевшую из Ливана в Израиль. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После первоначального сообщения о срабатывании сирен на севере Израиля система ПВО ЦАХАЛ успешно перехватила подозрительную воздушную цель, которая перелетела границу из Ливана на территорию Израиля", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что "в результате запуска ракеты-перехватчика сработали сигналы предупреждения о ракетном обстреле".