В подконтрольном Киеву Херсоне второй раз за сутки произошли взрывы

Воздушная тревога не объявлялась

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Взрывы произошли в центре и Днепровском районе контролируемого властями Украины Херсона. Об этом сообщил глава местной администрации Роман Мрочко.

"Взрывы слышны в центре и Днепровском районе города", - написал он в своем Telegram-канале.

В подконтрольных Киеву районах Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.

Ранее издание "Общественное" сообщало о взрывах в Херсоне. Глава подконтрольной украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин сообщал о повреждении нескольких заводов и предприятий в городе.