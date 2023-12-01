Мирзиёев: Узбекистан намерен превратить Приаралье из зоны кризиса в зону инноваций

По словам президент Узбекистана, за последние годы на 2 млн га высохшего дна Аральского моря высажены деревья, а в рамках инициативы "Яшил макон" на территории республики посажены десятки миллионов саженцев

ДУБАЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Узбекистана планируют превратить Приаралье из зоны экологического кризиса в зону инноваций, технологий и новых возможностей. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на проходящей в Дубае конференции ООН по вопросам изменения климата.

"Мы намерены превратить зону Приаралья из зоны экологического кризиса в зону инноваций, технологий и новых возможностей", - сказал он, пригласив страны сотрудничать в создании в регионе международного центра климатических технологий.

По его словам, за последние годы на 2 млн га высохшего дна Аральского моря высажены деревья, а в рамках инициативы "Яшил макон" на территории республики посажены десятки миллионов саженцев. Кроме того, площадь зеленых зон в городах планируется довести до 20% территории.

Мирзиёев сообщил также, что переход на зеленую экономику, достижение углеродной нейтральности является приоритетной стратегической задачей Узбекистана. "В последние годы в нашей стране доля выработки альтернативной энергии увеличилась вдвое. В сотрудничестве с ОАЭ, Саудовской Аравией, Катаром, Китаем, Турцией и другими зарубежными партнерами к 2030 году мы создадим мощности по выработке 25 ГВт возобновляемой электроэнергии, мы делаем практические шаги по производству зеленого водорода", - подчеркнул Мирзиёев.