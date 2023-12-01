Венесуэла ожидает, что Мадуро посетит Россию в декабре

Посол страны в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес сообщил, что венесуэльский лидер планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным различные области сотрудничества двух стран

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Венесуэла ожидает, что президент страны Николас Мадуро посетит Россию в этом месяце. Об этом заявил ТАСС посол Венесуэлы в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.

"У нас есть ожидания, что президент Мадуро приедет в Россию, у нас есть ожидания, что он приедет в этом месяце", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как отметил посол, Мадуро планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным различные области российско-венесуэльского сотрудничества. "Я думаю, что обычно темы, которые обсуждаются президентами, - альянс, у нас много областей, в которых мы сотрудничаем. Сотрудничество между Венесуэлой и Россией включает 15 различных сфер. Естественно, всегда эти темы будут в повестке переговоров", - добавил Веласкес.

"Всегда, когда встречаются как президенты, так и министры иностранных дел, идет поиск возможных новых инициатив, которые можно дополнительно включить в повестку", - резюмировал дипломат.