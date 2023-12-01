МИД Армении прокомментировал отказ Баку от встреч с Ереваном

В ведомстве отметили, что такая позиция Азербайджана не дает возможности зафиксировать прогресс в переговорах

ЕРЕВАН, 1 декабря. /ТАСС/. Отказ Азербайджана участвовать во встречах с Арменией не дает возможности зафиксировать прогресс в переговорах. Об этом на встрече с председателем парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каумой заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"В контексте шагов, направленных на обеспечение стабильности на Южном Кавказе, Арарат Мирзоян представил последние события в процессе нормализации отношений с Азербайджаном и основные принципы пакета предложений Республики Армения по проекту соглашения о нормализации отношений. Министр Мирзоян отметил, что известно, что Азербайджан отказался участвовать в последних встречах на высоком уровне, что позволило бы зафиксировать некоторый прогресс в результате обсуждений", - отмечается в релизе МИД Армении.

По словам главы внешнеполитического ведомства, "в контексте грубых нарушений основополагающих принципов ОБСЕ, применения силы в регионе ОБСЕ международное сообщество сталкивается с реальностью, когда все армянское население Нагорного Карабаха в результате более чем девяти месяцев бесчеловечной блокады и широкомасштабного нападения 19 сентября было вынуждено покинуть свою родину".

Азербайджан не принял участие в последних встречах с Арменией, которые были организованы на западных площадках. В частности, президент Ильхам Алиев отказался от встреч в Гранаде и в Брюсселе в конце октября.