В ВОЗ зафиксировали более 200 атак на систему здравоохранения в Газе с 7 октября

Во время этих нападений 560 человек погибли, 718 получили ранения, сообщили во Всемирной организации здравоохранения

ЖЕНЕВА, 1 декабря. /ТАСС/. Более 200 атак на инфраструктуру здравоохранения были совершены в секторе Газа с 7 октября. Во время этих нападений 560 человек погибли, 718 получили ранения, сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на оккупированных палестинских территориях Ричард Пиперкорн.

"В секторе Газа [с 7 октября] зарегистрированы 203 атаки, которые привели к гибели 560 человек и ранению 718", - отметил он на брифинге в Женеве. По словам Пиперкорна, от нападений пострадали 56 объектов здравоохранения, 33 машины скорой помощи получили повреждения.

Как отметил представитель ВОЗ, в настоящее время в секторе Газа открыты лишь 18 больниц из прежних 36, причем они функционируют лишь частично. Число коек в больницах сократилось с 3 600 до 1 562. "Учитывая потребности [в медицинской помощи], число коек должно быть быстро увеличено. Согласно оценкам, требуется по меньшей мере 5 тыс. коек", - заключил Пиперкорн.

Официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Ларке сообщил на брифинге, что КПП "Рафах" на границе анклава с Египтом, через который в сектор Газа доставляют гуманитарную помощь, сейчас закрыт. Он подчеркнул, что поставки оказались под вопросом из-за возобновления боевых действий. "Мы нуждаемся в возобновлении гуманитарной паузы, а не в возвращении к войне", - сообщил Ларке.

22 ноября палестинское движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября в 08:00 мск. Договоренности предполагали освобождение удерживаемых в анклаве детей и женщин в обмен на освобождение детей и женщин из израильских тюрем. Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что возобновляет боевые действия в секторе Газа.