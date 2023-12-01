МИД Иордании потребовал немедленно восстановить прекращение огня в Газе

Согласно заявлению ведомства, возобновление израильских бомбардировок палестинского анклава "усугубляет гуманитарную катастрофу в секторе Газа"

БЕЙРУТ, 1 декабря. /ТАСС/. Правительство Иордании осуждает возобновление израильской агрессии в секторе Газа и призывает международное сообщество защитить гражданское население. Об этом говорится в переданном агентством Petra заявлении официального представителя МИД королевства Суфьяна аль-Куды.

"Иордания требует принятия немедленных мер по восстановлению прекращения огня в Газе и обеспечения международной защиты палестинского народа, - говорится в тексте. - Эта бессмысленная и жестокая война, унесшая тысячи невинных жизней, должна быть остановлена".

В заявлении представителя иорданского МИД подчеркивается, что возобновление израильских бомбардировок палестинского анклава "усугубляет гуманитарную катастрофу в секторе Газа". "Международное сообщество должно взять на себя ответственность и удержать Израиль от совершения новых преступлений против гражданского населения", - указывается в нем.

22 ноября палестинское движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября в 08:00 мск. Договоренности предполагали передачу Международному Красному Кресту удерживаемых в анклаве в качестве заложников детей и женщин в обмен на освобождение палестинских детей и женщин из израильских тюрем.

Израильская сторона заявляла, что готова продлевать режим прекращения огня на один день за освобождение 10 заложников, а также выпускать из тюрем по 30 палестинских заключенных. Утром 1 декабря пресс-служба армии Израиля проинформировала, что ХАМАС нарушило перемирие в секторе Газа и открыло огонь по израильской территории, в ответ военные возобновили боевые действия в анклаве.

По данным телеканала Al Jazeera, жертвами израильских ударов после прекращения перемирия стали 66 палестинцев, десятки получили ранения.