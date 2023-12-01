Словацкие перевозчики перекрыли движение коммерческих фур на границе страны с Украиной

Участники акции протеста намерены пропускать через КПП не более четырех коммерческих грузовиков в час

БРАТИСЛАВА, 1 декабря. /ТАСС/. Словацкие перевозчики восстановили периодически проводившуюся с 16 ноября блокаду единственного КПП для грузового автотранспорта на границе страны с Украиной. Об этом сообщил телеканал ТА-3.

Бессрочная блокада КПП "Вышне-Немецке" на словацкой стороне границы началась в 15:00 (17:00 мск). Она организована Союзом автоперевозчиков Словакии. Активисты препятствуют проезду фур с коммерческими грузами. Транспорту с гуманитарной и иными видами помощи Украине они не создают проблем. Не задерживаются автобусы и легковые автомобили. Участники акции протеста намерены пропускать через КПП не более четырех коммерческих грузовиков в час.

Полиция проинформировала ранее, что на границе Словакии с Украиной образовалась очередь из 500 большегрузных автомобилей. Ее протяженность составляет около 20 км. Активисты, которые проводят блокаду, сообщили журналистам, что водители фур обеспечены всем необходимым и ни в чем не нуждаются.

Союз автоперевозчиков Словакии проводимой блокадой КПП рассчитывает поддержать главу словацкого Минтранса Йозефа Ража, который на профильном заседании Совета Евросоюза 4 декабря намерен добиваться восстановления в сообществе системы разрешений для украинских автоперевозчиков. Министерство транспорта республики подтвердило, что поддерживает отмену действующих для них исключений.

Словацкие власти, как отмечают СМИ, занимают схожую с Венгрией позицию по вопросу возобновления разрешений для украинских автоперевозчиков на въезд и работу в странах Евросоюза. ЕС пока исходит из того, что такие лицензии не потребуются до середины 2024 года. Как передают польские СМИ, словацкие перевозчики присоединились к протестам коллег в Польше, требующих отмены в Евросоюзе льгот для украинских конкурентов.