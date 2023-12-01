Вучич рассчитывает на визит Лукашенко в Сербию в 2024 году

Президент Белоруссии ранее поручил новому послу республики в Сербии Сергею Малиновскому разобраться с политикой, проводимой Белградом в отношении Минска

МИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич рассчитывает, что белорусский лидер Александр Лукашенко в 2024 году сможет посетить с визитом его страну.

"Мы говорили о наших двусторонних отношениях. Очень надеюсь, что в следующем году мы сможем организовать визит президента Белоруссии в нашу страну, - сказал Вучич белорусскому телеканалу СТВ на полях Всемирного климатического саммита ООН в Дубае.

По его словам, в Сербии будут "выборы [парламентские] через 15-16 дней". "И после этого, уже в 2024 году, надеюсь, мы сможем пригласить его, принять и обсудить все проблемы между нашими странами", - отметил президент.

"Конечно, я разговаривал с Александром Лукашенко. Наши две страны - это дружественные страны. Я сказал, что, когда пройдут выборы (парламентские выборы в Сербии 17 декабря - прим. ТАСС), в следующем году договоримся о времени нашей встречи", - добавил лидер Сербии.

"Мы обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Украине, чтобы послушать и чему-то научиться, так как Александру этот вопрос ближе, и он намного лучше знает [эту тему] чем я", - указал Вучич.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее поручил новому послу республики в Сербии Сергею Малиновскому разобраться с политикой, проводимой Белградом в отношении Минска. Он подчеркивал, что "должен быть результат в торгово-экономическом отношении", а в случае, если Белград намерен поддерживать "европейско-американские санкции против Беларуси <…>, пускай определяются и поддерживают, если они забыли то добро, с которым мы шли к ним".