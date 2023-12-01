На Украине назначили нового заместителя министра обороны

Им стал Виталий Половенко

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Кабинет министров Украины назначил заместителем министра обороны Виталия Половенко. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Назначен Половенко Виталий Михайлович заместителем министра обороны Украины", - написал Мельничук в Telegram-канале.

Позже Минобороны Украины сообщило в Telegram-канале, что полковник Половенко будет заниматься в ведомстве вопросами тыла, усовершенствованием продовольственного и вещевого обеспечения. С 2019 Половенко занимал должность начальника отдела тылового обеспечения и логистики Национального университета обороны Украины.

В 2023 году после публикаций в прессе произошли коррупционные скандалы вокруг закупок Минобороны Украины. В частности, в январе украинские агентство УНИАН и газета "Зеркало недели" опубликовали документы, согласно которым военное ведомство закупало продукты для военнослужащих по ценам в два-три раза выше, чем в киевских супермаркетах. После этого постов лишились замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, замдиректора департамента госзакупок Минобороны Богдан Хмельницкий. Им были предъявлены обвинения в растрате и хищениях. В августе Минобороны вновь оказалось в центре нового скандала с закупками зимних курток, которые не соответствовали заявленным параметрам.

В начале сентября на фоне многочисленных коррупционных скандалов в Министерстве обороны был отправлен в отставку глава ведомства Алексей Резников. Назначенный на его место Рустем Умеров назвал борьбу с коррупцией одним из приоритетных направлений своей работы. В середине сентября украинский кабмин уволил шестерых заместителей министра обороны, работавших при Резникове. В конце сентября и начале октября были назначены шесть новых заместителей главы Минобороны.