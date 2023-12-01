Суд ООН призвал Венесуэлу не усугублять территориальный спор с Гайаной

Представители Гайаны ранее обратились к Международному суду ООН с просьбой остановить запланированный в Венесуэле референдум, который, как они считают, позволит этой стране силой захватить Гайану-Эссекибо

ГААГА, 1 декабря. /ТАСС/. Международный суд ООН постановил, что Венесуэла должна воздержаться от любых действий, которые могут привести к изменению ситуации в территориальном споре с Гайаной. Решение по обеспечительным мерам огласила председатель суда Джоан Донохью.

"До вынесения решения по существу дела Венесуэла должна воздержаться от любых действий, которые могут привести к изменению ситуации в территориальном споре с Гайаной", - отметила она. Суд также призвал обе стороны воздержаться от действий, которые могут усугубить или углубить противоречия или которые сделают урегулирование спора более сложным.

На запланированном на 3 декабря консультативном референдуме граждане Венесуэлы должны ответить на пять вопросов. Пятый из них гласит: "Согласны ли вы с созданием штата Гайана-Эссекибо, разработкой ускоренного плана комплексного обслуживания нынешнего и будущего населения этой территории, что включает также предоставление гражданства и венесуэльского удостоверения личности в соответствии с Женевским соглашением и международным правом и приведет к включению указанного штата в состав территории Венесуэлы?".

Представители Гайаны 14 ноября обратились к Международному суду ООН с просьбой остановить запланированный референдум, который, как они считают, позволит Венесуэле силой захватить Гайану-Эссекибо. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в свою очередь защищала в Гааге право на проведение референдума. При этом венесуэльские власти неоднократно указывали, что, в соответствии с конституцией страны, референдум состоится вне зависимости от судебного решения.

Конфликт между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159 500 кв. км к западу от реки Эссекибо, получившей название Гайана-Эссекибо, продолжается уже более 100 лет. Эта территория составляет более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 тыс. человек из чуть более 800 тыс. общего населения страны. Спор обострился в связи с открытием в 2015 году нефтяных месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы.

В апреле Международный суд ООН признал приемлемым для рассмотрения иск Гайаны к Венесуэле о демаркации границы между ними на основании решения третейского суда, состоявшегося в Париже в 1899 году, на котором под давлением Великобритании 90% спорной территории было по поддельным картам передано ее колонии - Британской Гайане. Венесуэла, которая считает Гайану-Эссекибо своей законной территорией, заявляет, что конфликт не подлежит юрисдикции Международного суда ООН, и настаивает на демаркации границ путем прямых переговоров с Гайаной, что предусмотрено Женевским соглашением от 1966 года.