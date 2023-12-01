Армия Израиля сообщила о воздушной тревоге в центральной части страны

Это первое сообщение армейской пресс-службы о воздушной тревоге в центре Израиля с 21 ноября

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 декабря. /ТАСС/. Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральных районах Израиля, предупреждая жителей этой самой густонаселенной части страны об угрозе ракетного обстрела. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в центральной части Израиля", - говорится в заявлении.

Это первое сообщение армейской пресс-службы о воздушной тревоге в центре Израиля с 21 ноября.

По информации издания The Times of Israel, сирены прозвучали во многих южных и юго-восточных предместьях Тель-Авива, включая города Лод, Рамла, Реховот, Ришон-ле-Цион, Нес-Циона, Холон, а также в городе Ор-Йехуда, расположенном в непосредственной близости от международного аэропорта Бен-Гурион. Кроме того, по данным газеты, сигналы тревоги прозвучали в крупном портовом городе Ашдод, расположенном между Тель-Авивом и сектором Газа.

Как сообщила пресс-служба израильской службы скорой помощи, на данный момент сообщений о пострадавших или материальном ущербе в результате обстрела не поступало. При этом, по данным медиков, три человека получили легкие травмы, пока бежали в бомбоубежища.