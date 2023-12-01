СМИ: в Чехии уволили за плохую работу главу одного из крупнейших предприятий ВПК

Речь идет о директоре VOP CZ Мареке Шпоке, сообщило агентство CTK

ПРАГА, 1 декабря. /ТАСС/. Директор VOP CZ, одного из крупнейших предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Чехии, Марек Шпок уволен за плохую работу приказом главы Минобороны республики. Об этом сообщило информационное агентство CTK.

VOP CZ занимается ремонтом военной техники и производством изделий по заказам ВС и для гражданского сектора. Глава Минобороны Яна Чернохова, согласно данным агентства, уже длительное время была недовольна работой стратегического госпредприятия, ответственность за это возложена на Шпока. Временно возглавлять предприятие, на котором задействовано 600 сотрудников, поручено замдиректора по технической части Мартину Штурале.

"Предприятие длительное время сталкивается с проблемами, которые господин Шпок не мог решать так быстро, как было нужно", - привело агентство слова Черноховой. По ее словам, ситуацию необходимо быстро исправить, чтобы подготовить VOP CZ к предстоящему выпуску боевых машин пехоты и реализации других проектов в целях укрепления обороноспособности Чехии.

VOP CZ является в Чехии основным предприятием - партнером компании BAE Systems, производящей боевые машины пехоты CV90. Закупку этих БМП одобрило в мае 2023 года правительство республики. В ВС должно поступить 246 таких машин. Сумма контракта оценивается в 59,7 млрд крон ($2,7 млрд).