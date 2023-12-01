Сунак назвал возможным сочетание экономического роста и зеленого перехода

Премьер-министр Великобритании сообщил, что страна выделит $2 млрд на нужды зеленого климатического фонда, что стало самым крупным международным обязательством государства в климатической сфере

ДУБАЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Рост экономики и переход на возобновляемые источники энергии не противоречат друг другу, эти процессы могут быть совместимы. Такое мнение выразил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, выступая в Дубае на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

"Вместо того чтобы оказывать все большее давление на рабочих, мы выбираем прагматичный новый подход. Мы увеличиваем темпы перехода к возобновляемым источникам энергии и разрабатываем технологии в сфере зеленой индустрии. Мы показываем, что возможно сокращать выбросы и обеспечивать рост экономики, а также создание рабочих мест", - сказал он.

Кроме того, Сунак сообщил, что Великобритания увеличит финансирование климатических проектов в развивающихся странах. "Я объявил о выделении £1,6 млрд [$2 млрд] на нужды зеленого климатического фонда, что стало самым крупным международным обязательством Великобритании в климатической сфере. Сегодня мы идем еще дальше. Дополнительные £1,6 млрд пойдут на поддержку чистой энергии и инноваций", - добавил премьер.

Он выступил с критикой нескольких государств, которые медлят в вопросе зеленого перехода. "Разница между обязательствами и их выполнением подрывает доверие. Пока мы берем на себя новые обязательства, страны, которые являются крупными источниками выбросов, должны ускорить выполнение ранее сделанных обещаний", - указал Сунак. Согласно газете The Times, таким образом глава британского правительства призвал Китай активизировать усилия в деле борьбы с изменением климата.